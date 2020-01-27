Ультраправая партия Сальвини проиграла на местных выборах в двух регионах Италии

Ультраправая партия "Лига", возглавляемая экс-министром внутренних дел Маттео Сальвини, проиграла на местных выборах в регионе Эмилия-Романья.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.

Действующий губернатор Стефано Боначини из Демократической партии набрал более 51% голосов, опередив Люсию Боргонцони из партии "Лига", получившую чуть больше 43%. Примечательно, что явка на выборах выросла на 30% по сравнению с выборами пять лет назад.

Богатый северный регион положили Эмилия-Романья управлялся только левыми или коммунистическими партиями со времен Второй мировой войны.

В последние два месяца партия "Лига" вела активную кампанию, а Сальвини называл голосование на региональном уровне тестом популярности двух правящих партий – Демократической партии и "Движения 5 звезд". Кандидат "5 звезд" получил на выборах около 4%.

В воскресенье также прошли выборы в южном регионе Калабрия. Победу с результатом 55,71 8% одержала Джоле Сантелли из консервативной партии "Forza Italia", возглавляемой Сильвио Берлускони. Она станет первой женщиной на посту губернатора этого региона.

Второе место занял кандидат партии "Лига" Пиппо Каллипо – 30,27%.

Ранее регионом руководил губернатор от Демократической партия, который в прошлом году подал в отставку из-за обвинений в коррупции. Он не баллотировался на выборах.