Правительство вместе с НАТО впервые проведет тренинг для госслужащих 52 институтов

Кабинет министров вместе с НАТО впервые проведут масштабный тренинг для государственных служащих 52 украинских институтов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Офиса вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции на странице в Facebook.

Отмечается, что госслужащие пройдут специализированный курс в рамках Программы Украина-НАТО по профессиональному развитию под руководством лучших специалистов Альянса и Украины.

В программе курса важные навыки публичных выступлений, аналитического мышления, стратегического планирования, проектного менеджмента.

"Благодаря такому обучению Украина будет иметь, образно говоря, спецподразделение профессиональных евроатлантистов на государственной службе. Это один из прагматических шагов нашего правительства, направленный на реальное сближение Украины с НАТО, существенно повысит эффективность взаимодействия между нашим государством и Альянсом. При таких госслужащих будет не стыдно", - пояснил вице-премьер Дмитрий Кулеба.

Обучение будет проходить в рамках проекта "Champions 100", который организует Программа Украина-НАТО по профессиональному развитию гражданского персонала сектора безопасности и обороны Украины (Professional Development Program) совместно с правительственным офисом координации европейской и евроатлантической интеграции.