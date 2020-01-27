В Болгарии протестующие штурмовали здание министерства, пострадали полицейские

В болгарской столице Софии произошли столкновения под зданием министерства регионального развития, отставки главы которого требовали протестующие.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на болгарский телеканал NOVA.

До столкновений дошло после призыва лидера движения "Возрождение" к штурму здания министерства. Протестующие пытались прорвать полицейский кордон.

В ответ стражи порядка применили перечный газ.

В результате столкновений в здании министерства взломали дверь, а двое правоохранителей получили ранения. Сообщается, что в одного из офицеров попал твердый предмет, другого ударили древком от флага.

Протестующие требуют отставки министра Пети Аврамовой из-за кризиса с водоснабжением.

С конца прошлого года в ряде районов Болгарии наблюдаются проблемы с подачей воды для населения. Особенно остро кризис коснулся города Перник на западе страны.

Скандал с питьевой кризисом уже привел к аресту и отставки министра по делам окружающей среды и водных ресурсов Нено Димова.