"Венецианка" проанализирует конституционную реформу Путина в нарушение принципов Совета Европы

Европейская комиссия "За демократию через право", более известная как Венецианская комиссия, проведет экспертизу изменений в Конституцию РФ, инициированных Путиным, не дожидаясь официального запроса России.

Об этом сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".

Решение об этом было принято во вторник на заседании юридического комитета ПАСЕ, который имеет право самостоятельно инициировать рассмотрение вопросов в ВК.

Информацию об этом подтвердил юридический советник Совета Европы Йорг Полякевич. По его словам, "Венецианка" должна проанализировать также влияние реформы на выполнение Россией решений Европейского суда по правам человека.

