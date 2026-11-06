На Корсике погибли люди в результате наводнения

На французском острове Корсика погибли люди в результате наводнения, вызванного сильными дождями.

Об этом заявил министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес, пишет Reuters, передает "Европейская правда".

По словам главы МВД Франции, двое людей погибли, когда их автомобиль смыло потоком воды во время наводнения, вызванного сильными дождями на французском острове Корсика.

Нуньес отметил, что удалось спасти 40-летнюю женщину. Еще одного из пожарных, выезжавших на место происшествия, доставили в больницу, где ему оказывают помощь в связи с гипотермией.

Французская метеорологическая служба Meteo France предупредила о наводнениях и сильных дождях на Корсике и в некоторых районах юга Франции.

В конце октября сообщалось, что в некоторых районах юго-восточной части Франции сильные дожди привели к наводнениям, затопив дороги и улицы.

В середине августа по меньшей мере две женщины погибли и двое несовершеннолетних получили ранения в результате внезапного наводнения и оползня в провинции Леон на севере Испании.

Также недавно в испанском городе Мадригерес в провинции Альбасете 102-летняя женщина погибла в результате внезапного наводнения, ещё около 90 человек пришлось спасать.