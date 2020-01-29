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Суд Берлина постановил закрыть хостел на территории посольства КНДР

Среда, 29 января 2020, 09:08

Хостел для туристов на  территории посольства Северной Кореи в Берлине должен быть закрыт из-за санкций против страны.

Такое решение вынес берлинский суд, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Cityhostel Berlin, который предлагает путешественникам места по цене около 25 евро за ночь недалеко от таких туристических мест, как "Чекпоинт Чарли", работает с 2007 года.

Оператор хостела EGI согласился платить посольству около 38 000 евро в месяц за аренду по соглашению2016 года. Этот поток доходов побудил правительство Германии попытаться закрыть хостел.

Чиновники сослались на директиву ЕС 2017 года, основанную на санкциях ООН в отношении ядерной программы КНДР, в качестве причины для прекращения бизнеса в 2018 году.

Но EGI обратилась в суд, чтобы попытаться сохранить хостел, утверждая, что не платила арендную плату напрямую посольству с апреля 2017 года. Однако, суд поддержал первоначальное решение о закрытии.

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