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В Румынии оппозиция инициировала вотум недоверия правительству

Четверг, 30 января 2020, 17:10

В Румынии оппозиционная Социал-демократическая партия в четверг внесла инициативу о недоверии правоцентристскому правительству меньшинства, которое пришло к власти в ноябре прошлого года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Balkan Insight.

Ожидается, что парламент примет решение о дате голосования за вотум недоверия в четверг.

Инициативу социал-демократов, как ожидается, поддержит Демократический союз венгров в Румынии, который представляет большую этническую венгерское меньшинство страны.

В целом в обеих партиях 228 депутатов, что на пять меньше минимального количества в 233 голоса, необходимого для свержения правительства. Поэтому сейчас они ищут поддержки у других партий меньшинства.

Инициатива вотума недоверия частично направлена ​​на то, чтобы остановить принятие нового избирательного закона, который приведет к тому, что мэры будут избираться в два тура вместо простой мажоритарной системы, используемой до сих пор.

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Румыния
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