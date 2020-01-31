Импичмент Трампа: судебный процесс в Сенате может закончиться в пятницу

Процесс импичмента президента США Дональда Трампа в Сенате может завершиться 31 января, если не будет принято решение о вызове свидетелей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Демократы, в частности, настаивают на вызове в Сенат бывшего помощника президента Трампа по вопросам национальной безопасности Джона Болтона. Решение о вызове свидетелей будет приниматься в пятницу, и демократам не хватает четырех голосов.

Один из сенаторов-республиканцев Ламар Александр в своем заявлении в четверг после долгой сессии вопросов и ответов заявил, что демократы доказали, что действия Трампа были "неуместными", но не считает, что необходимо вызвать свидетелей.

Демократы надеялись, что четыре сенатора-республиканца - Ламар, а также Митт Ромни, Лиза Мурковски и Сьюзан Коллинз - позволят получить 51 голос, необходимый для вызова свидетелей. В четверг Коллинз присоединилась к Ромни, сказав, что она также будет голосовать за вызов свидетелей.

Но заявление Ламара это знак того, что республиканцы смогут заблокировать этот шаг и завершить суд над Трампом с ожидаемым оправданием. Для остранения его с должности требуется две трети голосов в Сенате, а республиканцы имеют 53 голоса, тогда как демократы 47.

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Ожидается, что каждая сторона выступит с заключительными аргументами на пятничной сессии, прежде чем Сенат проголосует о вызове свидетелей. Если свидетелей решат не вызывать, то Сенат должен провести окончательное голосование по обвинению против президента.

Если руководителю сенатского меньшинства Чаку Шумеру не удастся добиться переноса голосования, а он намекнул 30 января, что попытается это сделать, то ожидается, что Трампа оправдают 31 января.