Кулеба раскрыл детали "зеленого" сотрудничества Украины и ЕС

Украина будет сотрудничать с ЕС по двум направлениям в рамках усилий по постепенному воплощению Европейского зеленого соглашения.

Как пишет "Европейская правда", об этом в интервью "Укринформу" рассказал вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

"Первый - мы говорим Европейскому союзу: "Вот возможности Украины, каким образом мы можем помочь вам реализовать вашу сделку". Это различные технологии, разработанные нашими учеными, это возможность наращивания экспорта биоэтанола в ЕС, это водородные технологии, которые сейчас у всех на устах", - отметил вице-премьер.

"А второй трек - каким образом ЕС может помочь нам осуществить "зеленый" переход, который мы с ними сопоставляем и синхронизируем", - добавил Дмитрий Кулеба.

Он подчеркнул, что Европейское зеленое соглашение - это стратегия трансформации и экономического роста.

По его словам, Министерство энергетики и экологии уже представило на публичное обсуждение концепцию "зеленого" перехода и внутри страны, и в ЕС.

"Это безальтернативный путь, если ты живешь рядом с Европейским Союзом и хочешь стать его частью", - добавил он.

Напомним, вице-премьер Дмитрий Кулеба возглавил созданную правительством межведомственную группу по координации преодоления последствий изменения климата в рамках Европейского зеленого соглашения.

Межведомственная группа будет координировать процессы и решения, касающиеся преодоления последствий изменения климата и взаимодействия Украины с Европейской комиссией по этим вопросам.