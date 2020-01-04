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В США обвалился сайт призывной службы на фоне спекуляций о Третьей мировой

Суббота, 4 января 2020, 12:42

Сайт призывной службы США обвалился из-за массового распространения дезинформации и спекуляций на тему Третьей мировой войны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Обвал сайта произошел через несколько часов после объявления о том, что комадувач элитными силами Ирана Касем Сулеймани был убит в результате американского авиаудара по приказу президента Дональда Трампа. Хэштег #WorldWarIII (Третья мировая война) был одним из самых популярных трендов в Twitter в пятницу.

Авиаудар привел к угрозам возмездия со стороны правительства Ирана и эскалации напряженности между США и Ираном. В социальных сетях это вызвало опасения по поводу войны между двумя странами и возможности еще одного военного призыва в США.

"Из-за распространения дезинформации наш сайт в настоящее время переживает высокие объемы трафика", - сообщила призывная служба в своем Twitter. "Если вы пытаетесь зарегистрироваться или подтвердить регистрацию, пожалуйста, попробуйте сделать это позже сегодня, поскольку мы работаем над решением этой проблемы. Мы ценим ваше терпение", – сообщили в службе.

Согласно законодательству США, в случае мобилизации отдельные категории граждан будут обязаны вступить в армию несмотря на то, что в стране с 1973 года служба проходит исключительно на контрактной основе.

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