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Большинство государств НАТО предпочитают тесные связи с США, а не Россией

Понедельник, 10 февраля 2020, 12:23

Почти во всех опрошенных странах НАТО большая часть населения поддерживает тесные связи с США, чем с Россией, за исключением Болгарии и Словакии.

Об этом свидетельствуют данные опроса Pew Research Center, сообщает "Европейская правда".

В Западной Европе доля общественности, которая говорит, что отношения с США более важны, наиболее существенная. Например, в Великобритании и Нидерландах около восьми из десяти человек поддерживают более тесные связи с США, чем с Россией.

В Швеции, не входящей в НАТО, 71% поддерживают тесные связи с США, доля тех, кто за более тесные связи с РФ составляет 11%.

Выбор более тесных отношений с Россией, чем с США, значительно менее распространен среди опрошенных стран.

В Центрально-Восточной Европе общественность склонна отдавать предпочтение тесным отношениям как с США, так и с Россией. В Венгрии, Польши, Словакии и Болгарии примерно половина или больше говорят, что отношения с обеими странами важны. А в Италии, Греции, Чехии и Литве примерно четверо из десяти опрошенных разделяют это мнение.

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