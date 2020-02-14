Турция усилила защиту посольства РФ из-за угроз послу

Турецкие власти усилили меры по обеспечению безопасности посольства России в связи с угрозами, поступающими послу Алексею Ерхову из-за обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб.

Об этом сообщила ТАСС пресс-аташе российской дипмиссии Ирина Касимова, передает "Европейская правда".

"Да, действительно, ситуация в последнее время обострилась. В связи с этим по нашей просьбе турецкими властями приняты дополнительные меры безопасности", - сказала она.

По словам Касимовой, некоторые угрожают со словами: "Посол, не выходи на улицы Анкары".

"Мы понимаем, что люди, которые это пишут, вряд ли пойдут убивать, что они тем самым выплескивают свой гнев. Но нам тем не менее приходится с этим считаться", - добавила пресс-аташе.

В Идлибе всего за неделю было убито 13 турецких солдат, что вызвало военные удары Анкары в ответ. Эрдоган требует от России пересмотреть сотрудничество с режимом Башара Асада, однако силы Асада при поддержке Москвы и Ирана продолжают наступление на северо-востоке Сирии.