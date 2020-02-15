Нормандский саммит может быть отложен, но он состоится - Пристайко

Встреча Владимира Зеленского, Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона может не состояться в апреле, как планировалось ранее.

Об этом заявил журналистам в Мюнхене министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, сообщает "Европейская правда".

Министр подтвердил, что в Мюнхене не состоится нормандская встреча на министерском уровне, хотя такая возможность обсуждалась.

Однако идут двусторонние переговоры между министрами для согласования позиции - в частности, Пристайко встретился с немецким коллегой Хайко Маасом. "Главная цель этих переговоров - встреча лидеров нормандской четверки в апреле", - отметил он.

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Пристайко также выразил уверенность в том, что "нормандский саммит" однозначно состоится.

"Лидеры обязательно встретятся", - заверил министр.

"Лидеры нормандской четверки должны встретиться. Возможно это будет не в апреле, а позже. Нам важно чтобы были договоренности, которых они смогут достичь", - добавил Вадим Пристайко.

Как известно, в команде президента Зеленского рассчитывают, что следующая встреча в нормандском формате прояснит вопрос о возможности проведения в октябре 2020 года местных выборов на временно оккупированном Донбассе.