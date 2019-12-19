Следующий "нормандский саммит" прояснит вопрос даты выборов на Донбассе - Ермак

В команде президента Зеленского рассчитывают, что следующая встреча в нормандском формате прояснит вопрос о возможности проведения в октябре 2020 местных выборов на временно оккупированном Донбассе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил помощник главы государства Андрей Ермак в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, следующий саммит лидеров Украины, РФ, Франции и Германии даст ответ на то, возможно ли провести местные выборы в октябре следующего года на всей территории Украины, включая ОРДЛО.

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"Потому что есть определенные сроки. За 90 дней до выборов должны быть выведены все иностранные вооруженные формирования, разоружены незаконные вооруженные формирования. Это время", - сказал Ермак.

"Также у нас 426 км линии соприкосновения. То есть, это не один день. И это должна быть ежедневная работа, забыв о выходных и праздниках. У нас такое желание есть. Если будет такое желание и с той стороны, то мы готовы", - добавил он.

Ермак подчеркнул, что выборы в ОРДЛО должны пройти в соответствии с украинским законодательством, которое не предусматривает присутствия иностранных военных частей и незаконных вооруженных формирований на территориях, где проводятся выборы.

"Выборы невозможны и в том случае, если граница не находится под полным контролем украинского правительства", - подчеркнул Ермак.

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Напомним, последний саммит в "нормандском формате" состоялся 12 декабря. По словам президента Владимира Зеленского, следующую встречу на высшем уровне планируют провести за 4 месяца в Берлине.

На встрече в декабре Украина, Россия, Германия и Франция договорились, что предпосылки для проведения местных выборов в ОРДЛО должны быть созданы в течение 4 месяцев.

Украина и Россия имеют разные позиции относительно сроков передачи украинской границы под контроль Киева. Украина настаивает на передаче контроля над границей до проведения выборов.