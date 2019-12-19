Следующий "нормандский саммит" прояснит вопрос даты выборов на Донбассе - Ермак
В команде президента Зеленского рассчитывают, что следующая встреча в нормандском формате прояснит вопрос о возможности проведения в октябре 2020 местных выборов на временно оккупированном Донбассе.
Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил помощник главы государства Андрей Ермак в интервью "Интерфакс-Украина".
По его словам, следующий саммит лидеров Украины, РФ, Франции и Германии даст ответ на то, возможно ли провести местные выборы в октябре следующего года на всей территории Украины, включая ОРДЛО.
"Потому что есть определенные сроки. За 90 дней до выборов должны быть выведены все иностранные вооруженные формирования, разоружены незаконные вооруженные формирования. Это время", - сказал Ермак.
"Также у нас 426 км линии соприкосновения. То есть, это не один день. И это должна быть ежедневная работа, забыв о выходных и праздниках. У нас такое желание есть. Если будет такое желание и с той стороны, то мы готовы", - добавил он.
Ермак подчеркнул, что выборы в ОРДЛО должны пройти в соответствии с украинским законодательством, которое не предусматривает присутствия иностранных военных частей и незаконных вооруженных формирований на территориях, где проводятся выборы.
"Выборы невозможны и в том случае, если граница не находится под полным контролем украинского правительства", - подчеркнул Ермак.
Напомним, последний саммит в "нормандском формате" состоялся 12 декабря. По словам президента Владимира Зеленского, следующую встречу на высшем уровне планируют провести за 4 месяца в Берлине.
На встрече в декабре Украина, Россия, Германия и Франция договорились, что предпосылки для проведения местных выборов в ОРДЛО должны быть созданы в течение 4 месяцев.
Украина и Россия имеют разные позиции относительно сроков передачи украинской границы под контроль Киева. Украина настаивает на передаче контроля над границей до проведения выборов.