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Катастрофа МАУ: министр обороны Ирана говорит, что черный ящик серьезно поврежден

Среда, 19 февраля 2020, 12:07

Министр обороны Ирана Амир Хатами заявил, что черный ящик со сбитого 8 января под Тегераном украинского авиалайнера получил серьезные повреждения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на иранское агентство IRNA.

"Черный ящик претерпел серьезные повреждения и министерство обороны попросило оборонные предприятия о ее реставрации. Черный ящик сначала восстановят, а затем расшифруют", - сказал министр.

По словам Хатами, работа по восстановлению ящиков уже идет.

Как сообщала "Европейская правда", министры 5 государств в Мюнхене сделали совместное заявление о том, что Иран не способен расшифровать черные ящики и должен отдать их на расшифровку другой стороне.

"В течение 30 дней Иран показал, что не то технической, то другой возможности прочитать черные ящики, поэтому имеет передать их стороне, имеет такую ​​способность. Мы знаем, что французские власти предложили Ирану такую ​​возможность", - заявил Франсуа Шампань, глава МИД Канады.

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