Катастрофа МАУ: министр обороны Ирана говорит, что черный ящик серьезно поврежден
Министр обороны Ирана Амир Хатами заявил, что черный ящик со сбитого 8 января под Тегераном украинского авиалайнера получил серьезные повреждения.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на иранское агентство IRNA.
"Черный ящик претерпел серьезные повреждения и министерство обороны попросило оборонные предприятия о ее реставрации. Черный ящик сначала восстановят, а затем расшифруют", - сказал министр.
По словам Хатами, работа по восстановлению ящиков уже идет.
Как сообщала "Европейская правда", министры 5 государств в Мюнхене сделали совместное заявление о том, что Иран не способен расшифровать черные ящики и должен отдать их на расшифровку другой стороне.
"В течение 30 дней Иран показал, что не то технической, то другой возможности прочитать черные ящики, поэтому имеет передать их стороне, имеет такую способность. Мы знаем, что французские власти предложили Ирану такую возможность", - заявил Франсуа Шампань, глава МИД Канады.