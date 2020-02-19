В Европарламенте критикуют футбольные клубы за перелеты на короткие расстояния

Депутат Европарламента от "Зеленых" Карима Делли раскритиковала футбольные клубы за полеты на короткие расстояния, вместо использования альтернативных, более экологичных видов транспорта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"Если изменение климата является проблемой для всех, то это должно быть так же и для мира футбола", - сказал Делли.

Делли, возглавляющая Комитет Европарламента по транспорту, привела в пример на футбольный клуб "Лион" за полет в Париж на игру, которая проходила всего в 400 км от их домашней базы.

"Единственные, кого не беспокоит чрезвычайная климатическая ситуация!", - написала она в Twitter.

Les seuls qui ne se sentent pas concernés par l’urgence climatique !

Pour info: Lyon-Paris: 2 h en train 🚊. ##ClimateChange #ClimateAction https://t.co/ppKMk7hcox — Karima Delli (@KarimaDelli) February 9, 2020

По словам Делли, то же путешествие заняло бы всего два часа на поезде.

Несколько дней спустя Делли раскритиковала "Париж Сен-Жермен" за полет в Дижон, который находится всего в полутора часах езды от Парижа. Также она указала, что автобус клуба доехал до Дижона пустым, чтобы встретить игроков в аэропорту.

Сейчас Делли борется за то, чтобы привнести в футбол те изменения в транспорте, которые, по ее мнению, необходимы для борьбы с изменением климата.

"Поскольку мир сталкивается с чрезвычайной климатической ситуацией, политические, экономические и социальные субъекты должны предпринимать конкретные действия", - сказала она.

Она предложила, чтобы клубы воздерживались от полетов, когда поездка занимает менее шести часов. "Речь идет не о запрете использования самолетов, а о том, чтобы ограничить это необходимостью", - пояснила она.