Премьер Британии пообещал жесткие меры после теракта в Лондоне

После теракта на Лондонскому мосту британский премьер Борис Джонсон заявил, что его правительство ужесточит наказание для людей, осужденных за насильственные преступления и терроризм.

Как сообщает "Европейская правда", об этом премьер Великобритании в воскресенье заявил в интервью BBC.

Нападение в Лондоне в пятницу произошло накануне парламентских выборов, которые состоятся 12 декабря в Великобритании.

Джонсон сказал, что чувствует "возмущение и отвращение" из-за того, что такую ​​опасную личность, как нападающего на Лондонском мосту Усмана Хана, было освобождено из тюрьмы после того, как он "отсидел только восемь лет". Джонсон заявил, что его консервативное правительство планирует изменить закон об отбывании наказания.

Читайте также ИГИЛ взяла ответственность за теракт на Лондонском мосту

"Мы собираемся выносить более суровые приговоры за серьезные сексуальные и насильственные преступления ... мы собираемся принять меры", - сказал Джонсон.

Он обвинил предыдущее лейбористское правительство в принятии "автоматической схемы досрочного освобождения", по которой Хана выпустили раньше. По словам Джонсона, ранее досрочно из тюрьмы было освобождено 74 осужденных за терроризм.

Джонсон заявил, что в случае победы на выборах консерваторы вложат "огромные суммы" в борьбу с терроризмом.

Читайте также Бивень нарвала и огнетушитель помогли остановить террориста в Лондоне

Хан был освобожден из тюрьмы условно-досрочно год назад после отбывания наказания за участие в заговоре о взрыве на Лондонской фондовой бирже. Он посещал конференцию о реабилитации заключенных, где и начал совершать нападение.

28-летнего юношу преследовали и задержали представители общественности, они были вооружены огнетушителем и полутораметровым бивнем нарвала. Полиция застрелила Хана.

Атаку, состоявшуюся менее чем за неделю до проведения встречи лидеров стран НАТО в Лондоне, рассматривают как терроризм.

Террористическая организация "Исламское государство" утверждает, что теракт на Лондонском мосту - дело рук одного из ее бойцов.