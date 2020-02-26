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КС Германии признал запрет на оказание помощи в эвтаназии неконституционным

Среда, 26 февраля 2020, 12:59

Конституционный суд Германии признал неконституционным запрет предоставления коммерческих услуг в осуществлении эвтаназии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Председатель Федерального Конституционного суда Андреас Воскюле напомнил о существовании права на добровольную смерть.

По его словам, это право включает свободу совершать самоубийства и пользоваться предложениями третьих лиц. Статья 217 Уголовного кодекса делает это практически невозможным. Больные, врачи и те, кто помогают в осуществлении эвтаназии, подали в суд.

Запрет на предоставление коммерческой помощи в причинении добровольной смерти действует в Германии с 2015 года.

Согласно ей, помощь при эвтаназии безнаказанно могут предоставлять только члены семьи человека, который хочет добровольно уйти из жизни. Они могут помочь такому человеку, например, путем приготовления смертельных лекарств. На практике, однако, трудно получить этот тип лекарств. "Профессиональная" же помощь была запрещена под страхом трехлетней тюрьмы или штрафа.

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