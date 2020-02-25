Италия в плену коронавируса: как вспыхнула и как останавливают эпидемию в ЕС

Ізольовані міста, закриті "на карантин", скасовані футбольні матчі, достроково закритий карнавал у Венеції та богослужіння онлайн із закритих для вірян церков... Такою є реальність останніх днів у Північній Італії.

Після минулих вихідних стало очевидно: епідемія коронавірусу вже прийшла до Євросоюзу.

Всього за три дні Італія стала четвертою країною у світі за кількістю хворих на COVID-19. Наразі їх зафіксовано понад 200. Шестеро з них померли (усі – літні люди).

Чому коронавірус з’явився саме в Італії? Чи здатні заходи, вжиті італійською владою, зупинити його поширення? Наскiльки серйозною є ситуація – чи не варто скасовувати плани тим, хто планував поїздку до Італії?

На деякі з цих запитань не мають відповіді навіть самі італійці.

Береженого бог... не береже

Відома приказка про "береженого" спрацьовує далеко не завжди. Доведено Італією.

Іронія долі: спалах коронавірусу відбувся у країні, яка чи не найбільше намагалася вберегтися від нього.

Так, Італія першою в ЄС ввела посилені перевірки на міжнародних авіарейсах з Китаю. Це було зроблено ще у січні, коли стало зрозуміло, що спалах в китайській провінції Хубей локалізувати не вдається.

Круїзні лайнери італійці також ретельно перевіряли.

Це зараз у всіх на слуху лайнер Diamond Princess, на якому вже є понад 600 хворих. А перед цим був круїзний лайнер Costa Crociere з 6 тисячами пасажирів, яких 30 січня на кілька годин заблокували в італійському порту Чивітавекк'я через підозру на коронавірус у китайських туристів. Ця підозра тоді не підтвердилася.

Італія також стала першою з країн ЄС, яка слідом за ВООЗ оголосила про шестимісячну надзвичайну ситуацію, активувавши інструментарій (протоколи перевірки тощо), який вже застосовували в країні під час спалаху атипової пневмонії у 2003 році. Це рішення уряд ухвалив у останній день січня, коли у країні виявили перші випадки захворювання – у двох китайських туристів з міста Ухань.

Тоді завдяки оперативній реакції вдалося локалізувати перший осередок поширення коронавірусу.

Але запобігти появі наступних виявилося неможливо. За три тижні стався потужний спалах хвороби, епіцентром якого стала північ – регіони Ломбардія і Венето.

В пошуках "нульового пацієнта"

Зараз італійська влада продовжує шукати так званого "нульового пацієнта" – того, хто завіз вірус до країни. За ідеєю, це має допомогти зрозуміти шляхи поширення епідемії і локалізувати її можливі майбутні осередки.

При цьому "перший пацієнт" владі відомий. Це 38-річний чоловік з Ломбардії, який працює в багатонаціональній компанії Unilever поблизу містечка Кодоньо.

Спочатку вважалося, що він заразився від свого друга, з яким обідав і який недавно повернувся з роботи в Шанхаї. Коли тест друга дав негативний результат, увагу звернули на місцевих китайців, які часто відвідували те ж саме кафе – проте й ця версія не підтвердилася.

Ще у п’ятницю стало відомо, що вірус від "першого пацієнта" підхопили його дружина і близький друг, а згодом виявили і інших заражених, з якими він контактував. Надвечір влада Ломбардії повідомила про шість випадків захворювання у регіоні...

На жаль для Італії, "перший пацієнт" виявився людиною дуже соціально активною.

Кількість тих, із ким він контактував, була дуже великою.

За суботу число підтверджених хворих на коронавірус зросло більше ніж у вісім разів – з 6 до 50 випадків – та відтоді продовжує зростати.

Більшість заражень фіксують у двох північних регіонах – Ломбардії і Венето. На ці два регіони припадають і всі летальні випадки – поки жертв шість, і всі старші за 70 років.

Дещо менше заражень в областях Емілія-Романья та П'ємонт. Як саме вірус потрапив туди – достеменно невідомо, адже "перший пацієнт" не виїжджав за межі свого регіону.

Міста на карантині

Наразі всі зусилля італійської влади спрямовані на те, щоб запобігти подальшому поширенню вірусу.

22 лютого, у перший же день масового захворювання, прем'єр Джузеппе Конте оголосив план, відповідно до якого десять муніципалітетів у Ломбардії і Венето були ізольовані.

Влада попросила близько 50 000 жителів залишатися вдома. Точніше, не "попросила", а змусила.

Без спеціального дозволу виїжджати з цих районів чи в’їжджати до них заборонено.

У так звану "червону зону" потрапили муніципалітети Во'Еуганео і Кодоньо, Кастильоне-д'Адда, Казальпустерленго, Фомбіо, Малео, Сомалья, Бертоніко, Терранова-деі-Пассеріні, Кастельгерундо і Сан-Фіорано.

На під’їздах до цих міст встановили пропускні пункти, а за порушення режиму ізоляції "світять" штрафи і арешти.

Губернатор Венето Лука Заія пояснює "драконівські заходи" необхідністю запобігти проблемам значно більшого масштабу.

Схоже, що італійці поставилися до проблем із розумінням: у такій ситуації не до скарг на обмеження прав людини. За повідомленнями ЗМІ, у чергах до супермаркетів "карантинних" міст лунають лише поодинокі скарги на ганебність такої "боротьби за їжу".

Більшість же людей налякані перспективами епідемії та розуміють потребу у посилених заходах контролю.

Життя онлайн

Захисні заходи не обмежилися карантином у тих муніципалітетах, де фіксували найбільшу кількість заражень. Через коронавірус зламано звичний ритм життя навіть великих італійських міст.

Адже італійським медикам досі не вдалося встановити першоджерело зараження, а також наявність зв’язку між одночасними зараженнями у Ломбардії і Венето. А відповідно – вони не виключають і нових спалахів.

Зокрема, в неділю влада скасувала футбольні матчі Серії А (для Італії – крок неймовірної ваги!), та достроково закрила знаменитий Венеційський карнавал, який мав тривати по 25 лютого включно.

Для туристів закрили Міланський собор і низку музеїв, призупинила роботу знаменита опера Ла-Скала.

Не пощастило і фанатам Тижня моди у Мілані. Він пройде із мінімумом вечірок, напівзакритими заходами. А модний дім Giorgio Armani ухвалив безпрецедентне рішення закрити свій показ мод для публіки.

Такі кроки не могли не викликати панічної реакції у другому за величиною місті Італії.

В Мілані шаленими темпами розкуповують продукти харчування тривалого зберігання, в першу чергу пасту та рис (після того, як інтернетом почали гуляти фото з порожніми полицями, ключові торговельні мережі виступили із запевненням, що на складах продуктів достатньо).

Бракує у Мілані і масок, про що свідчать попередження у віконцях аптек. Ще з початку місяця в Італії функціонує чорний ринок торгівлі цими аксесуарами – неофіційні торговці продають їх за завищеними цінами.

А ціни на засоби дезінфекції для рук, за словами ведучого місцевого ток-шоу, що проходило за участю італійського прем’єра, в інтернеті підскочили з одного до кількох десятків євро.

Сервіси, які доставляють продукти за замовленнями онлайн, також зазнали напливу покупців. Зокрема, Amazon повідомив клієнтів про щонайменше дводенні затримки у доставці, а мережа Coop була змушена тимчасово заблокувати розділ онлайн-покупок.

В інтернет переміщується й інша вагома частина життя італійців – релігійна.

Від неділі віряни не мають можливості відвідувати релігійні меси. Однак для них у деяких єпархіях організували стрімінг зі служб. Тим, кому "не пощастить" померти у ці дні, обіцяють організувати урізану заупокійну службу у присутності лише найближчих родичів.

Сусідська паніка

У ЄС поки стримано реагують на спалах в Італії, стверджуючи, що перебувають у тісному контакті з італійською владою.

"Хочу похвалити швидку і професійну реакцію італійської влади у протидії поширенню коронавірусу" – сказав єврокомісар з кризового управління Янез Ленарчич.

У Єврокомісії передусім закликають не панікувати.

Проте реакцію окремих сусідів Італії інакше як панічною не назвеш.

Пізно ввечері в неділю австрійці на кілька годин зупинили залізничне сполучення з Італією через перевалі Бреннер, бо виявили у потязі до Мюнхена двох німкень із симптомами застуди. А згодом австрійська влада видала попередження: спинятиме на кордоні всіх, у кого буде підозра на зараження.

Ще жорсткіше діють у Франції

Вдень у понеділок у французькому Ліоні затримали автобус, який прибув з Мілана через підозру на коронавірус у його водія. 15 італійським пасажирам при цьому покинути транспортний засіб не дозволили, але відпустили тих, хто сів в автобус на території Франції (немов їхні шанси підхопити вірус за час подорожі власною країною суттєво відрізняються від тих, хто сів перед кордоном).

А Румунія пішла ще далі – влада країни оголосила, що на 14 днів ізолюватиме усіх своїх громадян, які прибули з півночі Італії. Ефективність цього наміру під питанням, адже подорожуючі можуть не зізнаватися, звідки приїхали – але румунські прикордонники пообіцяли бути жорсткими. Вони, зокрема, попередили, що вже мають списки всіх співвітчизників, хто стоїть на консульському обліку на півночі Італії.

Повне закриття кордонів поки не розглядається. Ізолювати третю за величиною економіку ЄС – надто радикальний крок.

Однак це не означає, що до подібного рішення не можуть прийти в майбутньому, якщо масштаби поширення COVID-19 стануть загрозливішими – Шенгенська угода дає державам-учасницям таке право.

Туристів не спинити

Наразі одним з найактуальніших питань для країн, де проблема коронавірусу стоїть іще не настільки гостро, є питання подорожей до і з Італії, яка є "туристичною Меккою" незалежно від пори року.

Окремі держави, в тому числі Україна, вирішили вимірювати температуру у пасажирів, які прибувають на авіарейсах з Італії. Щоправда, цей хід більше схожий на самозаспокоєння, ніж на реальну боротьбу з епідемією. Особливо – якщо згадати, що Італія свого часу першою запровадила подібний контроль в аеропортах, і це не завадило їй стати європейським епіцентром епідемії.

Про скасування авіарейсів з Італії (як з Китаю), наразі не розмірковує жодна держави. Натомість всі посилюють рекомендації для своїх громадян, які подорожують до Італії, та попереджають туристів що у північній частині цієї країни на них можуть чекати не лише закриті для туристів визначні пам’ятки, а й небезпечна хвороба.

Від поїздок до Північної Італії радить тимчасово утриматися і українське МЗС.

А тим, хто вже перебуває в уражених регіонах, радять дотримуватися рекомендацій міністерства охорони здоров’я Італії, зокрема, ретельно мити руки, носити захисні маски і уникати контактів з хворими на респіраторні захворювання.

Туристи туристами, а нам в Україні не варто забувати і про співвітчизників, які живуть і працюють в Італії – за останніми даними, тільки на консульському обліку в цій країні перебувають понад 15 тисяч українців. З них більше половини – на обліку консульства у Мілані, тобто саме на півночі країни.

Реальна ж кількість українців, що живуть та працюють у цій державі – багаторазово вища.

Тому лишається хіба що сподіватися, що до великодніх свят, коли багато хто поїде на відвідини до рідних і близьких, італійській владі і медикам вдасться зупинити поширення хвороби.

Хоча за нинішніх умов, коли не вдалося знайти навіть джерело поширення віруса – певності у цьому немає ні в кого.

Автор: Іванна Костіна,

"Європейська правда"