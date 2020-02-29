Эрдоган: Турция открыла границу в ЕС для сирийских беженцев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что Турция открыла границу для беженцев, которые хотят попасть в ЕС, на фоне обострения ситуации в сирийском Идлибе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на турецкое издание Hurriyet.

"Что мы говорили несколько месяцев назад: нам придется открыть дверь, если ситуация и дальше будет такой. Что мы сделали вчера? Мы открыли дверь и на сегодня 18 тысяч мигрантов пересекли границу", - сказал турецкий президент на встрече с депутатами в Стамбуле.

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"Я думаю, сегодня их количество достигнет 25-30 тысяч. Мы не будем закрывать двери в будущем, это будет продолжаться", - добавил он.

Объясняя, почему Турция приняла это решение, он сказал, что "ЕС должен держать свое слово".

"Нам не нужно заботиться о стольких беженцев и кормить их. Если вы честны, если вы искренни, вы вложите свою часть. Если вы этого не сделаете - мы открываем двери", - сказал Эрдоган.

Напомним, накануне СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Анкара решила не сдерживать беженцев, которые хотят попасть в ЕС морем или сушей. Это решение было принято после гибели 33 турецких солдат в сирийской провинции Идлиб в результате нападения войск Башара Асада.

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Президент Турции уже давно заявлял, что ЕС не выполняет своих обязательств по подписанным в 2016 году соглашением, по которым Турция пообещала удерживать сирийских беженцев на своей территории в обмен на финансовую помощь в несколько миллиардов евро. Брюссель отвергает претензии и говорит, что выплачивает эти средства.

В Турции уже несколько лет подряд находится около 3,6 миллиона беженцев из охваченной войной Сирии. Часть из них живет во временных лагерях вблизи сирийской границы, часть - разъехалась по территории страны.