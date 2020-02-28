Болгария готова отправить 1000 военных к границе с Турцией

Болгария готова отправить до 1000 военных и военной техники к границе с соседней Турцией, чтобы предотвратить приток нелегальных мигрантов.

Об этом 28 февраля заявил министр обороны Красимир Каракачанов, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Каракачанов заявил, что пограничная полиция рано в пятницу помешала двум группам из около 30 человек проникнуть в Болгарии из Турции.

Сотни мигрантов 28 февраля переместились северо-западом Турции к ее границам с Грецией и Болгарией, передают турецкие СМИ, после того как высокопоставленный чиновник заявил, что Анкара больше не будет сдерживать на границе сирийских беженцев, которые пытаются попасть в Европу.

Позже в МИД Турции заверили, что страна не меняла своей политики в отношении мигрантов и беженцев на фоне сообщений, что Анкара открыла границы в ЕС для искателей убежища.

Болгария, член Европейского Союза с сухопутной границей с Турцией в более 300 км, в последние годы не испытывала давления из-за попыток мигрантов проникнуть в страну.

Греция 28 февраля разместила полицейское подкрепление на границе с Турцией после заявлений Анкары в отношении мигрантов.