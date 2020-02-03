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Чехия останавливает прямое авиасообщение с Китаем

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Чехия останавливает прямое авиасообщение с Китаем

Понедельник, 3 февраля 2020, 10:27

Правительство Чехии одобрило запрет прямых перелетов между Чехией и Китаем из-за вспышки коронавируса - полеты прекратятся с 9 февраля.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktualne, об этом заявил премьер-министр Андрей Бабиш.

Из Праги в Китай 12 рейсов в неделю выполняются тремя китайскими авиакомпаниями. В прошлом году 188 тысяч пассажиров воспользовались прямым сообщением между странами в обоих направлениях.

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Число погибших в Китае в результате заражения новым коронавирусом достигло 361, количество зараженных людей превысило 17 тысяч.

За пределами Китая уже более 150 подтвержденных случаев заражения вирусом и зарегистрирован один смертельный случай - на Филиппинах.

Разные страны вводят ограничения разной степени на путешествия в и из Китая. США и Австралия запретили въезд всем иностранцам, которые недавно посетили страну.

В ряде государств национальные перевозчики временно приостановили все полеты в материковый Китай. Среди них Египет, Финляндия, Индонезия, Великобритания, Италия.

Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.

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