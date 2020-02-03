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После встречи с Эрдоганом Зеленский поручил СБУ взяться за гюленовские школы в Украине

Понедельник, 3 февраля 2020, 17:32

Президент Украины Владимир Зеленский поручил руководству СБУ заняться деятельностью учебных заведений, связанных с организацией оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в попытке переворота 2016 года.

Об этом он заявил на пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Киеве, сообщает "Европейская правда".

"Мы сегодня долгое время говорили на эту тему, говорили очень подробно. Я знаю, что этот вопрос уже был в повестке дня между Украиной и Турцией", - заявил Зеленский.

Он отметил, что этот вопрос много лет не решался.

"Сегодня я получил очень подробные факты от президента Эрдогана, есть разные фамилии. Всю эту информацию я уже передал руководителю СБУ, который должен этим вопросом заниматься", - сказал президент.

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Как известно, Анкара связывает учителей, работающих в школах "гюленистов", с религиозным проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого считает ответственным за попытку военного переворота в Турции в июле 2016 года.

В 2018 году Анкара требовала от Киева экстрадиции пятерых турецких учителей, якобы связанных с и Фетхуллахом Гюленом.

Фетхуллах Гюлен - турецкий богослов и проповедник. С 1999 года он живет в изгнании в Соединенных Штатах, где ему было предоставлено убежище.

Когда-то он был союзником Эрдогана и помог религиозной консервативной Партии справедливости и развития (ПСР) турецкого президента прийти к власти. Но после этого союзники разошлись.

В мае 2016 года движение Гюлена была объявлена в Турции террористической организацией.

В 2018 году Украина выдала Турции нескольких сторонников Гюлена.

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