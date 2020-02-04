ЕС введет санкции против двух турок за бурение в экономической зоне Кипра – СМИ

Дипломаты Евросоюза согласились ввести санкции против двух турецких граждан в ответ на поиск Анкарой углеводородов в исключительной экономической зоне Кипра.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Согласно решению, двум турецким гражданам грозят запреты на поездки и замораживание их активов за то, что рассматривается Брюсселем как "чрезвычайная эскалация" у берегов страны-члена ЕС Кипра.

Сообщается, что решение о наказании двух лиц, которое было принято на встрече дипломатов ЕС в Брюсселе во вторник, до сих пор требует официального оформления и подписания.

Напомним, в ноябре Совет ЕС утвердил рамки ограничительных мер на несанкционированную буровую деятельность Турции в Восточном Средиземноморье.

В своих выводах от 15 июля 2019 года Совет выразил сожаление по поводу того факта, что, несмотря на неоднократные призывы прекратить незаконную деятельность в Восточном Средиземноморье, Турция продолжала буровые работы в территориальных водах Кипра.

Тогда Совет решил приостановить переговоры по Всеобъемлющему соглашению о воздушном транспорте и согласился не проводить Совет ассоциации и дальнейшие встречи на высоком уровне в рамках диалога ЕС-Турция.

Также было одобрено предложение Еврокомиссии сократить объем помощи Турции до 2020 года, а Европейскому инвестиционному банку предложено пересмотреть свою кредитную деятельность в стране.