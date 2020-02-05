Греция ввела регистрацию для НПО, работающих на островах с мигрантами

Греческие власти заявили о необходимости регистрации всех неправительственных организаций (НПО), которые помогают мигрантам на островах в Эгейском море.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

"Эти организации появляются, как грибы после дождя. Некоторые ведут себя как кровососы", - сказал заместитель министра по вопросам миграции Гиоргос Кумуцакос.

Накануне вечером парламент Греции по чрезвычайной процедуре принял соответствующий закон о регистрации НПО.

Кумуцакос обвинил некоторые организации в злоупотреблении нестабильной ситуацией, чтобы воспользоваться финансированием ЕС.

Он выразил сомнения в том, что протест тысяч мигрантов на острове Лесбос, который закончился стрельбой полиции, чтобы разогнать людей, был стихийным, имея в виду, что его подстрекали некоторые НПО.

Демонстранты, обеспокоенные планами греческого правительства ускорить депортацию тех, чьи просьбы о предоставлении убежища отклоняются, требовали перевода на материк.

В дополнение к ускорению рассмотрения заявлений об убежище и депортаций, правительство премьер-министра Кириакоса Мицотакиса планирует принять другие меры для облегчения бремени на переполненных островах.

На прошлой неделе Афины открыли тендер на строительство плавучего барьера у Лесбоса, чтобы проверить возможность физического блокирования мигрантов, прибывающих со стороны турецкого побережья.