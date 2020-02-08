В Совете Европы призвали к изменениям в Конституции Украины для завершения децентрализации

Президент Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Андерс Кнапе выразил поддержку реформе децентрализации в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в письме недавно назначенному вице-премьеру, министру развития общин и территорий Украины Денису Шмигалю.

"В Украине необходимы существенные законодательные и конституционные изменения, чтобы завершить текущую децентрализацию и реформу местного самоуправления", - заявил президент Конгресса, приветствуя решимость украинских лидеров продвигать вперед процесс реформ.

"Конгресс готов вместе с другими партнерами Совета Европы - Венецианской комиссией и межправительственным сектором - посодействовать украинской власти в проведении реформ", – заявил Кнапе.

Председатель Конгресса также подчеркнул, что для обеспечения эффективности и устойчивости все элементы реформы должны быть подготовлены и осуществлены в консультации со всеми заинтересованными сторонами. Этот процесс и результаты, которые должны быть достигнуты, должны основываться на принципах Европейской хартии местного самоуправления и Дополнительного протокола к ней о праве на участие в делах местного органа власти, а также других документов Совета Европы.

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Следующий мониторинговый визит Конгресса в Украину, запланированный на 4-6 марта 2020 года, будет посвящено оценке применения принципов Хартии, а также реализации дорожной карты по реализации рекомендаций Конгресса, подписанного украинским правительством в 2015 году.