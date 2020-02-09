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В Азербайджане впервые проходят досрочные парламентские выборы

Воскресенье, 9 февраля 2020, 11:16

В Азербайджане в воскресенье впервые проходят внеочередные выборы в парламент - Милли меджлис. Борьбу за 125 мест в парламенте ведут 1314 кандидатов.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В списки избирателей включено более 5,3 млн граждан республики, имеющих право голоса.

В Азербайджане законодательством не предусмотрено нижний порог явки на парламентских выборах, они будут признаны состоявшимися при любой явке. Победителями будут считаться кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

Ожидается, что ЦИК объявит предварительные итоги выборов не позднее 12 февраля, а окончательные - до 26 марта 2020 года.

Очередные выборы в парламент Азербайджана должны были состояться в последнее воскресенье ноября 2020 года.

Но в ноябре прошлого года правящая партия "Ени Азербайджан" инициировала процесс роспуска парламента, после чего президент Азербайджана Ильхам Алиев распустил парламент страны.

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