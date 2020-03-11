Венгрия из-за коронавируса вводит пограничный контроль с Австрией и Словенией

Правительство Венгрии объявило о введении чрезвычайных мер для защиты от распространения коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующая информация размещена на сайте правительства.

Вводится запрет на въезд граждан из Италии, Китая, Южной Кореи и Ирана. Исключение составляют граждане Венгрии, прибывающие из этих стран, которые должны немедленно отправляться на карантин на две недели.

Венгрия вводит пограничный контроль на шенгенских границах с Австрией и Словенией. Поезда, автобусы и самолеты из этих стран пропускаться не будут, смогут пересечь границу только граждане Венгрии.

На границе между Венгрией и Хорватией, которая не входит в Шенген, будет введен полный пограничный контроль.

Правительство также объявила о запрете проведение мероприятий на более чем 100 человек в помещении и более 500 человек на открытом воздухе. За их проведение организаторы будут нести ответственность.

С четверга будет введен запрет на посещение университетов, вводится форма дистанционного обучения.

Также сообщается, что просроченные документы на время чрезвычайной ситуации можно не обновлять.