Венгрия из-за коронавируса вводит пограничный контроль с Австрией и Словенией
Правительство Венгрии объявило о введении чрезвычайных мер для защиты от распространения коронавируса.
Как сообщает "Европейская правда", соответствующая информация размещена на сайте правительства.
Вводится запрет на въезд граждан из Италии, Китая, Южной Кореи и Ирана. Исключение составляют граждане Венгрии, прибывающие из этих стран, которые должны немедленно отправляться на карантин на две недели.
Венгрия вводит пограничный контроль на шенгенских границах с Австрией и Словенией. Поезда, автобусы и самолеты из этих стран пропускаться не будут, смогут пересечь границу только граждане Венгрии.
На границе между Венгрией и Хорватией, которая не входит в Шенген, будет введен полный пограничный контроль.
Правительство также объявила о запрете проведение мероприятий на более чем 100 человек в помещении и более 500 человек на открытом воздухе. За их проведение организаторы будут нести ответственность.
С четверга будет введен запрет на посещение университетов, вводится форма дистанционного обучения.
Также сообщается, что просроченные документы на время чрезвычайной ситуации можно не обновлять.