Угорщина через коронавірус вводить прикордонний контроль з Австрією та Словенією

Уряд Угорщини оголосив про введення надзвичайних заходів для захисту від поширення коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна інформація розміщена на сайті уряду.

Вводиться заборона на в'їзд громадян з Італії, Китаю, Південної Кореї та Ірану. Виняток становлять громадяни Угорщини, які прибувають з цих країн, і які повинні негайно вирушати на карантин на два тижні.

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Угорщина вводить прикордонний контроль на шенгенських кордонах з Австрією та Словенією. Потяги, автобуси і літаки з цих країн пропускатися не будуть, зможуть перетнути кордон тільки громадяни Угорщини.

На кордоні між Угорщиною та Хорватією, яка не входить до Шенгену, буде введений повний прикордонний контроль.

Уряд також оголосив про заборону проведення заходів на більш ніж 100 осіб в приміщенні і понад 500 осіб на відкритому повітрі. За їх проведення організатори нестимуть відповідальність.

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З четверга буде введена заборона на відвідування університетів, вводиться форма дистанційного навчання.

Також повідомляється, що прострочені документи на час надзвичайної ситуації можна не оновлювати.

В Угорщині на сьогодні зафіксовано 13 випадків захворювання на коронавірус, 9 із них - серед іноземців, в тому числі студентів.

Надзвичайні заходи надають уряду широкі повноваження і діятимуть до рішення про їх скасування.

Нагадаємо, інституції ЄС та країни-члени блоку домовились полегшити бюджетні правила та залучити щонайменше 25 мільярдів євро європейських коштів для подолання економічних наслідків коронавірусу.

Кількість жертв захворювання на території найбільш постраждалої в Європі Італії станом на вечір 10 березня складає 631.

Детальніше про ситуацію в країні, де оголосили карантин, читайте у статті: "Без весіль, футболу і туристів: що відбувається в ізольованій через коронавірус Італії".