"Коктейли Молотова" и камни: беженцы возобновили попытки прорвать границу с ЕС

После двух суток относительного спокойствия на греческо-турецкой границе в среду там вновь усилилась напряженность, когда мигранты на КПП Эврос возобновили попытки прорваться в ЕС со стороны Турции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini.

В течение нескольких часов они бросали "коктейли Молотова", камни и другие предметы в сторону греческих пограничников. С турецкой стороны возник пожар.

View this post on Instagram A post shared by SKAI.gr (@skaigr) on Mar 11, 2020 at 10:25am PDT

Некоторые пытались проделать дыры в заборе, чтобы пройти через него, но все попытки незаконно пересечь границу были остановлены.

По данным издания, возобновление напряженности на границе со стороны мигрантов происходит одновременно с ростом агрессивных действий Турции. В частности, во вторник утром солдаты турецких сил специального назначения обстреляли джип вооруженных сил, дислоцированный на греческой стороне.

Несколько дней назад подожгли греческий патруль, проводивший ночное наблюдение на речных участках.

В среду турецкий президент Эрдоган заявил, что Турция будет держать границу открытой для мигрантов, пока ЕС не выполнит двустороннее соглашение.

По соглашению 2016 года ЕС предложил Турции до 6 млрд евро в качестве помощи для сирийских беженцев, которых она принимает, ускорение процесса вступления в ЕС и другие стимулы, чтобы остановить мигрантов, направлявшихся в Европу. После вступления в силу соглашения наплыв мигрантов резко сократился.

На днях ЕС и Турция договорились пересмотреть миграционное соглашение.