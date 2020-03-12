"Коктейли Молотова" и камни: беженцы возобновили попытки прорвать границу с ЕС
После двух суток относительного спокойствия на греческо-турецкой границе в среду там вновь усилилась напряженность, когда мигранты на КПП Эврос возобновили попытки прорваться в ЕС со стороны Турции.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini.
В течение нескольких часов они бросали "коктейли Молотова", камни и другие предметы в сторону греческих пограничников. С турецкой стороны возник пожар.
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Некоторые пытались проделать дыры в заборе, чтобы пройти через него, но все попытки незаконно пересечь границу были остановлены.
По данным издания, возобновление напряженности на границе со стороны мигрантов происходит одновременно с ростом агрессивных действий Турции. В частности, во вторник утром солдаты турецких сил специального назначения обстреляли джип вооруженных сил, дислоцированный на греческой стороне.
Несколько дней назад подожгли греческий патруль, проводивший ночное наблюдение на речных участках.
В среду турецкий президент Эрдоган заявил, что Турция будет держать границу открытой для мигрантов, пока ЕС не выполнит двустороннее соглашение.
По соглашению 2016 года ЕС предложил Турции до 6 млрд евро в качестве помощи для сирийских беженцев, которых она принимает, ускорение процесса вступления в ЕС и другие стимулы, чтобы остановить мигрантов, направлявшихся в Европу. После вступления в силу соглашения наплыв мигрантов резко сократился.
На днях ЕС и Турция договорились пересмотреть миграционное соглашение.