Операция "эвакуация": как возвращают украинских туристов из-за границы в эпоху коронавируса. LIVE

Закриття кордонів України для регулярних пасажирських рейсів не минулося без наслідків. Точної кількості туристів, що застрягли за кордоном, хотіли, але не змогли вчасно повернутися до України, не знають навіть у МЗС.

До її збільшення мимоволі доклалися і авіакомпанії, що в останній день скасували низку рейсів, і держави-сусіди, що взяли Україну в "кругову блокаду", і уряд, який затягнув із офіційним повідомленням про скасовані рейси (детальніше про це у статті: "Закриті кордони, "забуті" туристи, мільйони хворих за рік: як у Європі готуються до піка коронавірусу").

Але хай там як, від опівночі 17 березня перед державою постає нова проблема: як повернути до України своїх громадян. Тим більше, зважаючи на новини про поширення коронавірусу країнами Євросоюзу, а також у деяких інших регіонах світу.

Коротко про все це, а також про цікавинки, пов’язані із пандемією – в онлайн-трансляції "Європейської правди".

* * * * *

16:18 Бувають часи, коли хвороба і політика – не сумісні. У Країні Басків відклали місцеві вибори до подолання коронавірусу. І ще одна новина з Іспанії: Глава уряду Каталонії заразився коронавірусом.

15:30 Важлива практична порада для тих, хто "застряг" за кордоном. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звернувся до українців, які опинилися у такій ситуації, з проханням не купувати квитки на дати після 17 березня. Бо квитки у продажу є, але літак – не полетить.

15:25 Україна просить Польщу відкрити піший пункт пропуску Шегині-Медика, де напередодні українські громадяни "застрягли", не маючи змоги потрапити в Україну. Річ у тім, що польські прикордонники за нових правил дозволяють перетинати кордон лише у авто, і при цьому не пускають автобуси. Така само ситуація – на кордоні зі Словаччиною.

15:00 Хвилинка відпочинку. Це – фото з Ватикану, з недільної появи Папи перед паствою. Зазвичай площа Святого Петра, що перед ним, заповнена.

14:51 Якщо хтось пропустив, то нагадаємо: МАУ зупиняє виконання всіх міжнародних регулярних рейсів у період з 17 по 31 березня. Але будуть чартерні рейси за кордон для повернення українських туристів додому.

Ці чартери стануть у пригоді. Станом на зараз вже понад 1700 українців попросили в МЗС допомогти повернутися в Україну.

14:19 Що робити українцям, які застрягли за кордоном, якщо термін дії візи завершується? Читайте пояснення МЗС.

13:50 А ось ще один приклад! Китайський технологічний гігант Alibaba та його засновник Джек Ма дарують півмільйона масок Бельгії. Перша партія з 300 тисяч масок надійде сьогодні в Льєж, де розміщений розподільчий хаб компанії для Європи.

13:36 Останній сухопутний коридор із Західної Європи до України закритий :((

Угорщина оголосила про нові заходи зі стримування пандемії, серед них – повне закриття кордонів для іноземців.

13:10 У Країні Басків відклали регіональні вибори, які були заплановані на 5 квітня. Нову дату поки не визначили, оскільки оголошений в Іспанії на 15 днів надзвичайний стан може бути продовжений. У регіоні 727 людей захворіли на коронавірус, 36 – померли.

12:52 А ви знаєте, що таке соціально відповідальний бізнес? Це те, що зробив власник Louis Vuitton. Компанія змінить свої виробничі процеси та безкоштовно вироблятиме дезінфікуючі засоби для лікарень Франції.

12:37 Мінінфраструктури каже, що вже формує чартери, якими українці зможуть повернутись додому після 17 березня.

12:07 Гарні новини для тих, хто застряг у Відні!

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" планує 17 березня виконати рейс із Відня до Києва і привезти пасажирів, які мали вилетіти з Австрії в неділю скасованим рейсом Austrian Airlines.

11:50 Тим часом у нас – велика публікація про ситуацію з кордонами у Європі та про те, яку стратегію боротьби з коронавірусом обрали різні країни:

"Закриті кордони, "забуті" туристи, мільйони хворих за рік: як у Європі готуються до піка коронавірусу".

10:53 Вірус вірусом, а розслабитися треба. Нідерланди скоро закриють усі некритичні об'єкти інфраструктури. Наприклад, кофішопи. Коли знову з'явиться можливість купити травичку?! Тому перед цими магазинами по всій країні вишикувалися черги, наприклад, ось ці:

More people standing in line to buy weed, moments before #COVID19 lockdown shut down most of Dutch public places. pic.twitter.com/dLp6B0N73j