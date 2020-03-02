Работу аэропорта Франкфурта останавливали почти на два часа из-за появления дрона

Международный аэропорт Франкфурта, самый загруженный в Германии, закрыли почти на два часа в понедельник после того, как рядом с ним был замечен беспилотник.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Один из пилотов сообщил, что беспилотник пролетел над южной частью аэропорта около 11.15 утра, и аэропорт был закрыт, так как полиция обыскивала район с помощью вертолета.

Полиция позже сообщила, что аэропорт возобновил работу в 13.00, но расследование продолжается.

Несколько рейсов были отменены или перенаправлены, в том числе самолет с губернатором западногерманской земли Северный Рейн-Вестфалия Армином Лаше, который возвращался из поездки в Израиль.

Всего несколько недель назад аэропорт Франкфурта был закрыт примерно на час из-за обнаружения беспилотника, а в 2019 году там было зарегистрировано около 28 случаев обнаружения дронов.