ЕС требует от РФ и боевиков открыть частичный доступ на оккупированный Донбасс

Европейский Союз обратился к РФ и подконтрольным ей боевикам с требованием открыть доступ через линию разграничения для представителей наблюдательной миссии ОБСЕ и гуманитарных организаций на фоне пандемии коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обнародованном в среду заявлении пресс-секретаря высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля.

С 21 марта члены вооруженных формирований отказывают в доступе Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в районы, неподконтрольные украинскому правительству.

Кроме того, организации ООН, неправительственные организации и Международный комитет Красного Креста (МККК) сталкиваются с трудностями в доступе через линию соприкосновения, отметили в ЕС.

"Крайне важно, чтобы Россия и поддерживаемые ею вооруженные формирования предоставили СММ ОБСЕ, организациям ООН, неправительственным организациям и МККК свободу передвижения через линию соприкосновения", - говорится в заявлении.

В соответствии со своим мандатом, СММ должна иметь безопасный, надежный и беспрепятственный доступ по всей Украине, включая районы Донецкой и Луганской областей, которые временно находятся вне контроля правительства, настаивают в ЕС.

"Беспрепятственный доступ миссии в и из неконтролируемых государством районов имеет важное значение для предоставления надежной информации о событиях на местах, как это предусмотрено в Минских соглашениях, и для обеспечения выполнения ее мандата на всей территории страны", - говорится в заявлении.

В ЕС подчеркнули, что СММ адаптировала свою работу по мониторингу в ответ на глобальную вспышку COVID-19.

"В нынешних условиях еще более важно, чтобы продолжала доставляться гуманитарная помощь людям в этих районах. Агентства ООН, неправительственные организации и Международный комитет Красного Креста должны иметь беспрепятственный доступ к нуждающимся на всей территории Донбасса", - отмечается в заявлении.

Германия накануне предостерегла от гуманитарного кризиса на Донбассе на фоне пандемии коронавируса.