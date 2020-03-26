Парламент Болгарии приостановил работу из-за коронавируса

26 марта Национальное собрание Болгарии проголосовали за то, чтобы приостановить регулярные заседания и созывать их только для принятия законодательства, связанного с чрезвычайным положением или другими срочными поправками.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Sofia Globe.

За приостановление работы парламента было 115 голосов, против – 65, причем оппозиционная Болгарская социалистическая партия была единственной группой, которая выступила против приостановки заседаний.

Этот шаг был предложен спикером Национального Собрания Цветой Караянчевой из правящей партии ГЕРБ премьер-министра Бойко Борисова.

"COVID-19 не выбирает по партийному, социальному, религиозному или этническому происхождению. Нельзя, чтобы вся страна находилась под карантином, который становится все более жестким, в то время как сами нарушаем все правила социальной дистанции", - сказала Караянчева.

"Мы приняли важные законы, чтобы помочь стране быстрее преодолеть кризис. Теперь пришло время подчиниться этим законам, теперь пришло время избавиться от иллюзий и прежде всего иллюзии исключительности. И мы не можем стать распространителями этой заразы", - сказала она.

Лидер болгарских социалистов Корнелия Нинова, выступая против голосования, заявила, что оно равносильно приостановлению действия парламентской республики и Конституции. "Диктатура вступает в силу завтра", - сказала она.

Напомним, президент Болгарии Румен Радев частично наложил вето на закон о чрезвычайном положении, введение которого было предложено для борьбы с коронавирусом.