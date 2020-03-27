Во Франции могут отсрочить плату за аренду для бизнеса

Во Франции рассматривают возможность позволить бизнесу оплатить аренду позже в связи с пандемией коронавируса и введенными ограничениями.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Как сообщает издание, об этом рассказал мэр Бордо Николя Флориан. По его словам, он услышал такое обещание от премьер-министра, когда звонил ему, чтобы выразить свою обеспокоенность этой проблемой проблеме.

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Этот шаг должен помочь избежать ситуаций, когда предприниматели, которые вынуждены были полностью приостановить деятельность на время карантина и не получают прибыли, не смогут заплатить вовремя и останутся без помещений.

На прошлой неделе федерации предпринимателей призвали власти отменить арендную плату и другие выплаты за период, когда магазины остаются закрытыми.

Ранее правительство Франции анонсировало план поддержки бизнеса объемом 345 млрд евро в связи с пандемией коронавируса. В частности, до 4 миллиардов евро планируется выделить для стартапов.

По оценкам французского правительства, в результате пандемии коронавируса французская экономика в 2020 году упадет на 1%.

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