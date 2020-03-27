Число умерших от коронавируса во Франции приблизилось к 2 тысячам, зараженных – почти 33 тысячи

Во Франции в течение последних суток от коронавируса умерли 299 человек, общее количество смертей возросло до 1995.

Об этом заявил глава Генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон, сообщает "Европейская правда" .

По состоянию на вечер 27 марта в стране зафиксированы 32 964 случая заражения коронавирусом. Вчера таких было 29 155.

В настоящее время на территории страны госпитализированы 15 732 человека, в том числе 3787 находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Почти 5700 человек считаются вылеченными и выписанными из больницы.

Ранее премьер-министр Франции Эдуард Филипп объявил о продлении карантинных мероприятий еще на две недели, то есть по крайней мере до среды 15 апреля, для борьбы с коронавирусом.