Число умерших от коронавируса во Франции приблизилось к 2 тысячам, зараженных – почти 33 тысячи
Пятница, 27 марта 2020, 20:42
Во Франции в течение последних суток от коронавируса умерли 299 человек, общее количество смертей возросло до 1995.
Об этом заявил глава Генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон, сообщает "Европейская правда" .
По состоянию на вечер 27 марта в стране зафиксированы 32 964 случая заражения коронавирусом. Вчера таких было 29 155.
В настоящее время на территории страны госпитализированы 15 732 человека, в том числе 3787 находятся в реанимации в тяжелом состоянии.
Почти 5700 человек считаются вылеченными и выписанными из больницы.
Ранее премьер-министр Франции Эдуард Филипп объявил о продлении карантинных мероприятий еще на две недели, то есть по крайней мере до среды 15 апреля, для борьбы с коронавирусом.
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