Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Дания заявила о замедлении темпов распространения коронавируса

Первый город Германии вводит обязательный "масочный режим"

В Италии жертвами коронавируса стали 63 врача

Количество смертей от коронавируса во Франции превысило 3 тысячи






Самая младшая жертва коронавируса в Европе: в Бельгии умерла 12-летняя девочка

Вторник, 31 марта 2020, 12:50

В Бельгии за последние сутки от коронавируса умерли 98 человек, в том числе 12-летняя девочка.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTBF.

"Это эмоционально тяжелый момент, поскольку он касается ребенка, а также влияет на медицинское и научное сообщество. Мы особенно беспокоимся о ее семье и близких", - сказал представитель правительства Бельгии.

Это самая молодая пациентка, которая умерла от коронавируса в Европе, отмечает Le Soir.

Всего в Бельгии от коронавирусной болезни умерли 705 человек.

На данный момент с симптомами госпитализированы 4920 человек, из них 485 человек - за последние сутки. 1021 человек находится в реанимации.

Число выздоровевших увеличилось до 1696.

Напомним, Дания заявила о замедлении темпов распространения коронавируса.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Коронавирус Бельгия
powered by lun.ua