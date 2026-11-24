Украинская и норвежская оборонные промышленности разработали новый тип систем противовоздушной обороны – DESNA, который уже помогает защищать Украину от дронов.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил министр обороны Норвегии Туре О. Сандвик во время встречи с главой Минобороны Украины Евгением Хмарой, сообщили в норвежском правительстве.

На встрече в Осло министры обсудили, как две страны могут расширить сотрудничество в отношении новой системы противовоздушной обороны, которая уже введена в эксплуатацию. В течение последних месяцев Норвегия приобрела и передала Украине несколько таких систем.

"Это сотрудничество предусматривает интеграцию недорогих украинских ракет, которые могут производиться в больших количествах, в системы управления огнем, подаренные Норвегией. Эти системы уже введены в эксплуатацию и помогают защищать Украину от российских дронов. Правительство сейчас работает над расширением проекта, чтобы обеспечить противовоздушную защиту более обширных территорий Украины", – сообщил Сандвик.

Система противовоздушной обороны, получившая название DESNA в честь реки в Украине, была разработана в сотрудничестве между норвежской компанией Kongsberg и украинским партнером. Система состоит из ракет ПВО украинского производства и пусковых установок, которые подключаются к системам управления огнем компании Kongsberg, предоставленным Норвегией.

"Ракеты ПВО являются дефицитным товаром на международном рынке из-за чрезвычайно высокого спроса. Ракеты, используемые в системе DESNA, дешевле традиционных ракет и помогают противостоять российским атакам. Это результат плодотворного сотрудничества между норвежской и украинской оборонной промышленностью, которое помогает спасать жизни украинцев", – добавил норвежский министр.

Кроме того, в рамках визита Евгения Хмары в Осло министры двух стран подписали меморандум о намерениях по испытанию украинской боевой цифровой экосистемы DELTA.

Ранее главы министерств обороны Украины и Германии Евгений Хмара и Борис Писториус подписали письмо о намерениях относительно сотрудничества в сфере развития, внедрения и применения боевой цифровой экосистемы DELTA.

Напомним, Хмара и Писториус во время встречи в Берлине в понедельник, 23 ноября, достигли предварительных договоренностей о получении Украиной дополнительных ракет-перехватчиков.