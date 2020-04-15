Эпидемия во Франции: более 700 погибших за сутки

Во Франции выросло суточное количество погибших от коронавируса, за последние 24 часа сообщили о более 700 умерших.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV, об этом объявил генеральный директор Главного управления здравоохранения французского министерства здравоохранения Жером Саломон.

Во Франции за последние сутки от Covid-19 погибли 762 больных, из них 239 – умершие в домах престарелых.

В предыдущие несколько дней эти показатели были существенно меньше. Напомним, во вторник сообщили о 574 погибших, в понедельник – 561 погибшем.

Общее количество умерших от коронавируса в стране выросла до 15 729, из них 5470 – погибшие в домах престарелых.

Число подтвержденных заражений коронавирусом превысило отметку 100 тысяч – 103 573 случаев. Из них 5497 обнаружили за последние сутки.

За сутки госпитализировали 1965 новых больных. Всего в больницах находятся 32 292 больных коронавирусом, из них 6730 – в отделениях интенсивной терапии. Трети из них - меньше 60 лет. Также в реанимации – 95 человек моложе 30 лет.

В то же время, общее количество пациентов в реанимации продолжает снижаться 5-й день подряд, за прошедшие сутки – на 91 человека.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон объявил о продлении карантина для противодействия распространению коронавируса до 11 мая