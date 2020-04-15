Франция просит ЕС о поддержке производителей овощей и фруктов

Франция просит ЕС о поддержке производителей фруктов и овощей в связи с убытками от пандемии коронавируса.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на BMF TV, с такой просьбой министр сельского хозяйства Франции Дидье Гийом обратился к еврокомиссару по вопросам сельского хозяйства Янушу Войцеховскому.

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В обращении Дидье Гийом просит о "срочном" запуске механизмов поддержки, предусмотренных общей аграрной политикой, в связи с быстрым упадком некоторых сельскохозяйственных рынков в результате пандемии коронавируса.

По его словам, в поддержке нуждаются производители фруктов и овощей, как пострадавшие в результате закрытия предприятий общественного питания и рынков под открытым небом, а также производители цветов и винограда.

Как сообщалось ранее, министры финансов Европейского Союза согласовали пакет экономических мер на сумму в 540 млрд евро для поддержки экономики блока, пострадавшей от коронавируса.