В Британию прибудет первый чартер из Румынии с сезонными работниками, которые едут работать на фермы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ВВС.

Первый из запланированных 6 чартерных рейсов должен прибыть в Лондон сегодня вечером, 16 апреля. Он привезет из Румынии 150 сезонных рабочих, которые будут помогать фермерам-производителям фруктов и овощей собирать урожай.

Читайте также Германия самолетами доставит тысячи сезонных работников из Восточной Европы

Перед посадкой люди проходят температурный контроль, заполняют медицинский опросник, получают маски и антисептики.

По прибытии в Британию их автобусом отвезут на фермы в Восточной Англии.

Чартерные рейсы, которые доставляют работников, заказали крупные предприниматели аграрного сектора. Сообщается, что рейсов будет всего 6, в период "с апреля по июнь".

Как сообщает ВВС, несмотря на кампанию "Собирай для Британии", которая призвала студентов и других помочь собрать урожай в связи с чрезвычайной ситуацией из-за коронавируса, достаточного количества желающих не нашлось.

По оценкам Национального союза фермеров, в результате закрытия границ из-за пандемии коронавируса не хватает около 70 000 сезонных работников.

По словам Марка Бриджмена, президента Ассоциации землевладельцев и бизнеса страны, объединяющего землевладельцев и предпринимателей агросектора, привезти сезонных работников с континента было "правильным решением, если мы хотим обеспечить достаточное количество продуктов в супермаркетах".