В Европе почти миллион зараженных коронавирусом, ближайшие недели будут критическими - ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что Европа, где почти миллион человек заразились коронавирусом, должна действовать с крайней осторожностью, рассматривая вопрос об ослаблении ограничений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Число случаев заболевания по всему региону продолжает расти. За последние 10 дней количество зарегистрированных случаев заболевания в Европе почти удвоилось и приблизилось к 1 миллиону", - сообщил на онлайн-брифинге европейский директор ВОЗ Ганс Клюге.

Это означает, что около 50% глобального бремени COVID-19 приходится на Европу, сказал Клюге. Он добавил, что в результате эпидемии в Европе погибло более 84 000 человек.

"Грозовые тучи этой пандемии все еще тяжело нависают над европейским регионом", - отметил Клюге.

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Поскольку некоторые страны начинают задумываться о том, можно ли ослабить ограничения и начать снова открывать школы и некоторые рабочие места, он сказал, что крайне важно осознавать сложность и неопределенность такого шага.

По его словам, любой шаг по отмене карантинных мероприятий должен в первую очередь учитывать несколько ключевых факторов, в частности, то, что передача в стране контролируется, риски вспышки минимизируются и системы здравоохранения имеют возможность выявлять, тестировать, отслеживать и изолировать случаи заболевания COVID-19.

"Мы остаемся в эпицентре бури... Если вы не можете обеспечить соблюдение этих критериев до ослабления ограничений, я настоятельно призываю вас переосмыслить ситуацию. Быстрого возврата к нормальной жизни быть не может", - сказал Клюге.

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