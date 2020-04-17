Коронавирус в Испании: число зараженных возросло до 188 тысяч, 585 умерли за сутки

В Испании за последние сутки выросли темпы заражения и смертности от коронавирусной болезни.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Mundo.

За последние сутки зарегистрировали 5252 новых случая коронавируса - это больший прирост, чем в предыдущий день.

На сегодняшний день в Испании обнаружили 188 068 случаев заражения коронавирусом, что больше, чем в любой другой стране Европы.

В течение суток умерли 585 человек, что больше чем накануне, когда сообщалось о 551 смерти.

Читайте также В Испании школьникам автоматически поставят удовлетворительные оценки за семестр из-за пандемии

В целом летальность от коронавируса в Испании, по данным Минздрава страны, составляет 10,5%, тогда как в Италии 13%.

Как сообщалось, правительство Испании надеется, что после 26 апреля страна начнет возвращаться к "нормальной жизни".

В Испании с понедельника возобновили работу предприятия, не относящиеся к критической инфраструктуре, в частности в сфере промышленности и строительства.

Читайте также: Долго, медленно и не всюду: как и когда Европа планирует выходить из карантина