В ЕС не договорились о стремлениях стран "Восточного партнерства" и обеспокоены безвизом - СМИ

Страны-члены Евросоюза пока не пришли к согласию относительно стремления стран "Восточного партнерства" к вступлению и обеспокоены последствиями уже осуществленной визовой либерализации.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в документе, который обсуждается в ЕС, и выдержки из которого публикует Радио Свобода.

Документ обсуждается дипломатами из 27 стран ЕС. Он является ответом на коммюнике Европейской комиссии о "Восточном партнерство", которое было представлено в прошлом месяце, и, как ожидается, будет принято в ближайшие дни.

Обсуждаемый документ по-прежнему содержит несколько выводов в квадратных скобках, что означает, что единодушия относительно указанных пунктов еще не достигнуто.

Чиновники сообщили на условиях анонимности, что Франция, поддерживаемая некоторыми южными государствами-членами ЕС, настаивает на том, чтобы взять в скобки фразу, в которой говорится, что "Совет признает европейские устремления и европейский выбор соответствующих восточных партнеров, как указано в соглашении об ассоциации".

Однако, официальные лица заявили, что они ожидают, что Франция в итоге отступит, поскольку эта фраза уже несколько лет является стандартом ЕС для признания того, что страны "Восточного партнерства", такие как Грузия, Молдова и Украина, могут присоединиться к блоку в будущем.

В параграфе, описывающем необходимость расширения возможностей восточных партнеров для противодействия гибридным угрозам и злонамеренной киберактивности, некоторые страны также пытаются добавить слова "напоминая о неконфронтационном подходе "Восточного партнерства".

Однако члены Совета, похоже, полностью единодушны, когда речь заходит о возможности приостановить визовую либерализацию.

Хотя приостановление не считается неизбежным, в документе говорится, что страны-члены "отмечают, что большое количество необоснованных заявлений о предоставлении убежища гражданами некоторых стран-партнеров в странах-членах ЕС вызывает беспокойство".

И Германия, и Швеция в прошлом жаловались на то, что грузинские преступные группировки использовали либерализацию виз для совершения краж в этих странах.

Напомним, Европарламент обсуждает свой проект отчета о будущем "Восточного партнерства". Необязательный для исполнения проект устанавливает более амбициозные цели, чем текст Совета.

Он предусматривает общее экономическое пространство между ЕС и "Восточным партнерством", а также постепенную интеграцию шести стран в энергетический союз ЕС, транспортное сообщество и единственный цифровой рынок.