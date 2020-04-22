Румыния собрала с нарушителей карантина 78 млн евро штрафов

Румыния менее чем за месяц выписала 200 тысяч штрафов людям, которые не выполняли ограничения против распространения коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Объем средств, которые удалось взыскать через штрафы с 24 марта по 19 апреля, составляет 78 млн евро. Сумма соответствует объему корпоративного налога на прибыль в Румынии в феврале 2020 года.

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Румыны должны заполнить официальную форму перед выходом из дома - аналогичные правила действуют в Италии и Франции. При проверке полицией или военными они должны представить форму вместе с удостоверением личности.

Нарушителей карантина в Румынии ждет штраф в размере от 2 (более 400 евро) до 20 000 леев (более 4000 евро) - средняя месячная зарплата в стране составляет около 3 тысяч леев (620 евро).

Другие европейские страны также наложили большое количество штрафов. Франция и Испания выписали около 800 тысяч и 500 тысяч штрафов соответственно за нарушение карантина за аналогичный период.

Напомним, в Риме правоохранители оштрафовали итальянку за выгул черепахи.