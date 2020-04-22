Молдова разрешила спортсменам нацсборной возобновить тренировки на улице

Молдова позволила спортсменам - представителям национальных сборных возобновить тренировки на улице.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на молдавское издание NewsMaker.

В Молдове спортсменам - представителям национальных сборных позволили возобновить тренировки на улице. Такое решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям вчера, 21 апреля.

Теперь члены национальных сборных могут заниматься общей физической подготовкой, но исключительно на открытом воздухе и с соблюдением социальной дистанции и других мер безопасности.

Кроме того, с собой необходимо иметь удостоверение личности и удостоверение участника сборной, выданное национальными федерациями спорта.

Остальным гражданам до сих пор запрещено посещать леса и парки, детские и спортивные площадки и зоны отдыха. На улицах городов запрещено собираться группами более трех человек, кроме близких родственников.

Напомним, Молдова ввела чрезвычайное положение в связи с эпидемией коронавируса с 17 марта. С 25 марта запретили прогулки в парках и других общественных местах, к охране порядка привлекли армию.

По состоянию на 22 апреля в Молдове - 2614 подтвержденных заражений коронавирусом, умерли 73 больных, выздоровели - 505.

На прошлой неделе премьер-министр Ион Кику заявил, что если до 26 апреля в Молдове количество инфицированных не превысит 3 тысяч, то с 27 апреля возобновится работа многих предприятий и компаний, включая рестораны, кафе и гостиницы.