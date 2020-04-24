Brexit: ЕС напомнил Британии, что время для переговоров истекает
Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье заявил, что часы в переговорах о будущих отношениях между Британией и блоком тикают все быстрее, но прогресса нет.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
"Британия установила этот очень строгий календарь, исключительный для таких важных переговоров", - сказал Мишель Барнье на пресс-конференции после второй недели переговоров между Брюсселем и Лондоном.
"Соединенное Королевство не может навязать этот очень короткий график переговоров и в то же время не двигаться вперед, не продвигаться вперед по некоторым вопросам, которые важны для Европейского Союза", - продолжил он.
Барнье напомнил, что у Британии есть время до июня, чтобы продолжить переходный период.
Британия, покинувшая ЕС в январе после трех лет ожесточенных споров с Брюсселем, стремится заключить всеобъемлющее соглашение о свободной торговле с ЕС. Сейчас на Британию временно распространяются правила ЕС, пока разрабатывается новое постоянное соглашение.
Несмотря на пандемию коронавируса, которая поразила Великобританию и другие крупные европейские государства, британское правительство настаивает, что не планирует продолжать временный переходный режим за пределы текущего дедлайна в декабре.
Переходный период, который начался с выходом Британии из блока 31 января, истекает в конце 2020 года.