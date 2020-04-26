Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Кулеба: сейчас нелогично отправлять украинских работников за границу

SkyUp обнародовал график 20 спецрейсов для эвакуации украинцев

Коронавирус во Франции: 437 умерших за сутки, но госпитализированных становится меньше

В Британии наименьшее количество умерших от коронавируса за месяц






В правительстве обнародовали список городов мира, из которых эвакуируют украинцев

Воскресенье, 26 апреля 2020, 17:38

Министерство инфраструктуры Украины анонсировало восстановления ряда специальных рейсов в Украину из разных стран мира, чтобы вернуть домой украинцев.

Об этом министерство сообщило на своем сайте, пишет "Европейская правда".

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, вернуться украинцы смогут только при условии обязательной обсервации в течение 14 дней после возвращения в специализированных учреждениях или дома, соблюдая режим самоизоляции.

Читайте также
Украина рядом: как государство помогает гражданам, которым не удалось вернуться домой

"Контроль за последним будет осуществляться с помощью приложения "Действуй дома" на платформе "ДІЯ", - отметил Криклий.

Города, из которых планируются рейсы: Майами, Хельсинки, Неаполь, Стокгольм, Ереван, Париж, Ницца, София, Ларнака, Тель-Авив, Амстердам, Дюссельдорф, Цюрих, Лиссабон, Женева, Дубай, Франкфурт, Прага, Милан, Торонто, Осло , Аликанте, Эр-Рияд, Бангкок, Пхукет, Бали.

Информация о рейсах доступна на сайтах авиакомпаний МАУ, SkyUp Airlines, Windrose Airlines и Azur Air Ukraine, добавили в министерстве.

Ранее посольство Украины в Швеции сообщило об открытии продажи билетов на 28 апреля для эвакуации украинских граждан.

Украина в течение месяца не эвакуировали "застрявших" граждан. 28 марта государственную границу Украины было закрыто. После 27 марта вернуться в Украину можно только пешком или на автомобиле.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Коронавирус Карантин
powered by lun.ua