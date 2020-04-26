Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Кулеба: сейчас нелогично отправлять украинских работников за границу

SkyUp обнародовал график 20 спецрейсов для эвакуации украинцев

Коронавирус во Франции: 437 умерших за сутки, но госпитализированных становится меньше

В Британии наименьшее количество умерших от коронавируса за месяц






Украина возобновляет авиарейсы для эвакуации своих граждан

Воскресенье, 26 апреля 2020, 13:50

Посольство Украины в Швеции сообщило об открытии продажи билетов на 28 апреля для эвакуации украинских граждан.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Открыта продажа билетов на спецрейс "Стокгольм-Киев" 28 апреля 2020 года. Приобрести билеты можно на официальной странице авиакомпании SkyUP Airlines", - сообщило посольство на своей Facebook-странице.

Читайте также
Операция "Эвакуация": личная история возвращения домой из Южной Америки

Цена билета стартует от 5 836 грн. Самолет вылетит из аэропорта Арланда в Стокгольме в 9:00.

Добавим, в соответствии с принятым в среду решением КМУ, пассажиры-украинцы, пересекающие границу, "при условии согласия на самоизоляцию с использованием сервиса "Действуй дома" не подлежат обсервации (изоляции)".

Украина в течение месяца не эвакуировали "застрявших" граждан. 28 марта государственную границу Украины было закрыто. После 27 марта вернуться в Украину можно только пешком или на автомобиле.

Читайте также: Украина рядом: как государство помогает гражданам, что не вернулись домой

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Коронавирус Швеция
powered by lun.ua