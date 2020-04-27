В Греции два пожара привели к эвакуации в лагере мигрантов

Пожары вспыхнули в лагере мигрантов на острове Самос, что привело к его частичной эвакуации.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Один из пожаров вспыхнул сразу за главным лагерем в районе с палатками, в которых проживает часть переполненного лагеря мигрантов, а также медицинскими и другими вспомогательными учреждениями. Основная часть лагеря не пострадала.

Первый пожар начался воскресным вечером, а второй - более крупный - поздней ночью. Причина неизвестна, но местные СМИ сообщают, что первый пожар начался во время столкновения между различными этническими группами.

Неправительственная организация "Врачи без границ" сообщила, что первый пожар оставил около 100 человек без крова после того, как их палатки были сожжены. Неизвестно, сколько еще мигрантов остались без крова в результате большого пожара, но некоторые из них были доставлены полицией на площадь в соседнем городе Вата.

Мигранты, содержащиеся в переполненных островных лагерях, все больше впадают в отчаяние из-за условий и медленного рассмотрения их ходатайств о предоставлении убежища и стремятся покинуть их. Время от времени вспыхивает насилие как внутри лагерей, так и направленное против властей.